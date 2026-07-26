Un incendio si è sviluppato oggi lungo la costa tra Peschici e Vieste, nel Parco Nazionale del Gargano. Le fiamme hanno reso necessaria l’evacuazione dei turisti, che sono stati trasferiti via mare per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per contenere le fiamme e gestire le operazioni di evacuazione. Nessuna informazione è stata fornita sulla provenienza dell’incendio o sui danni subiti.

Incendio Devastante a Peschici: Panico e Evacuazioni nel Gargano. Bari (Italpress) – Un vasto incendio è scoppiato oggi lungo la costa tra Peschici e Vieste, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. L’incendio ha iniziato a propagarsi dalla tarda mattinata, raggiungendo rapidamente le zone limitrofe al mare e creando situazioni di panico tra i turisti. Evacuazioni e Assistenza. Le autorità locali hanno attivato immediatamente misure di emergenza. I gruppi di turisti presenti sulle spiagge sono stati evacuati grazie all’intervento delle imbarcazioni della Guardia Costiera. Il Comune di Peschici ha comunicato l’attivazione dell’edificio delle Scuole Elementari, situato in via Montesanto, per garantire rifugio e assistenza a chi ne avesse necessità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Incendio devastante sul Gargano: turisti evacuati via mare per garantire la loro sicurezza.

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