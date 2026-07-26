Un incendio si è sviluppato nel Gargano, nel comune di Peschici, nella zona di Pile Fraballe vicino alla difesa di Manaccora. Le fiamme si sono estese fino alle aree vicine al mare, minacciando lidi e hotel. I vigili del fuoco hanno evacuato i turisti via mare. Non sono stati segnalati feriti. Le operazioni di spegnimento sono in corso, con interventi di squadre antincendio e mezzi aerei.

Un vasto incendio è divampato in tarda mattinata nel comune foggiano di Peschici, in località Pile Fraballe, zona rurale nei pressi di Difesa di Manaccora, e ha raggiunto le aree a ridosso del mare. La guardia costiera sta effettuando le operazioni di evacuazione dei turisti dalle spiagge del litorale tra Peschici e Vieste, nel Gargano, tra cui non si registrano feriti. Il Comune di Peschici ha comunicato l’apertura dell’edificio delle Scuole Elementari in via Montesanto per accogliere chi avesse bisogno di assistenza o di un luogo sicuro. “Si invitano i cittadini interessati a raggiungere la struttura e a condividere questo avviso per informare il maggior numero di persone possibile”, si legge nella comunicazione dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incendio nel Gargano, le fiamme minacciano lidi e hotel a Peschici. Turisti evacuati via mare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio sul Gargano, le fiamme raggiungono la spiaggia: turisti evacuati sulle barche della guardia costieraUn incendio si è sviluppato vicino a Peschici nel Gargano, coinvolgendo una vasta area di macchia mediterranea e pini d'Aleppo.

Leggi anche: Incendio a Ugento, le fiamme arrivano in spiaggia: evacuati resort, hotel e camping. Tra i turisti anche Mario Balotelli

Temi più discussi: Paura sul Gargano, fiamme a ridosso di terreni agricoli e allevamenti: Sta bruciando tutto - FoggiaToday; Incendio al porto turistico di Manfredonia: yacht in fiamme alla Marina del Gargano, paura tra i diportisti VIDEO; Incendi boschivi, sale conta dei danni in Puglia: in fumo 1041 ettari. Coldiretti: Perdita irreversibile - FoggiaToday; Emergenza incendi nel Foggiano, in campo centinaia di volontari e mezzi aerei.

Un incendio è divampato nella tarda mattinata alle porte di Peschici, sul Gargano, in località Pile Fraballe, estendendosi fino alla zona di Baia Zaiana. Le fiamme, alimentate dal vento, stanno interessando macchia mediterranea e pini d'Aleppo. Sul posto so x.com

Incendio sul Gargano, persone evacute con le barche della guardia costiera: sfollati oltre mille villaggi turistici, chiusa la litoraneaIncendio sul Gargano. Dalla tarda mattinata di oggi, domenica 26 luglio, un incendio è divampato nella zona di tra Peschici e Vieste. I turisti ... msn.com

Incendio sul Gargano, bagnanti evacuati con le barcheIl fuoco sarebbe stato circoscritto, il fumo visibile da decine di chilometri di distanza ... rainews.it