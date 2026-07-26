Incendio nel Gargano le fiamme minacciano lidi e hotel a Peschici Turisti evacuati via mare

Da ilfattoquotidiano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato nel Gargano, nel comune di Peschici, nella zona di Pile Fraballe vicino alla difesa di Manaccora. Le fiamme si sono estese fino alle aree vicine al mare, minacciando lidi e hotel. I vigili del fuoco hanno evacuato i turisti via mare. Non sono stati segnalati feriti. Le operazioni di spegnimento sono in corso, con interventi di squadre antincendio e mezzi aerei.

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Un vasto incendio è divampato in tarda mattinata nel comune foggiano di Peschici, in località Pile Fraballe, zona rurale nei pressi di Difesa di Manaccora, e ha raggiunto le aree a ridosso del mare. La guardia costiera sta effettuando le operazioni di evacuazione dei turisti dalle spiagge del litorale tra Peschici e Vieste, nel Gargano, tra cui non si registrano feriti. Il Comune di Peschici ha comunicato l’apertura dell’edificio delle Scuole Elementari in via Montesanto per accogliere chi avesse bisogno di assistenza o di un luogo sicuro. “Si invitano i cittadini interessati a raggiungere la struttura e a condividere questo avviso per informare il maggior numero di persone possibile”, si legge nella comunicazione dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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