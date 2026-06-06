Deposito di rifiuti a fuoco | fiamme domate dopo oltre 24 ore si procede per incendio colposo
Le fiamme nel deposito di rifiuti sono state domate dopo oltre 24 ore di intervento. Le squadre di vigili del fuoco, arrivate alle 9 di venerdì 5 giugno, hanno lavorato sul grande incendio che ha interessato il centro di smistamento “Eco World”. Le autorità stanno procedendo per incendio colposo.
FRANCAVILLA FONTANA - Continua il lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e del distaccamento di Francavilla Fontana sul vasto incendio che dalle 9 di venerdì 5 giugno ha interessato il centro di smistamento di rifiuti “Eco World”, gestito dalla ditta di Igiene urbana. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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