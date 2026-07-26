Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha completamente distrutto un ristorante sushi nel centro di San Pellegrino Terme. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo all’evacuazione di un palazzo adiacente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.

San Pellegrino Terme(Bergamo), 26 luglio 2026 – Paura a San Pellegrino Terme dove, nella notte tra sabato e domenica, un grosso incendio è divampato in un ristorante sushi, in pieno centro del paese. L’allarme è scattato intorno alle 3.30 del mattino, quando alcuni residenti sono stati svegliati dal fumo e dalle grida. Ingenti i danni alla struttura, ma anche ad alcuni appartamenti della palazzina, che è stata evacuata. L’incendio. L’incendio è partito da un ristorante sushi, in viale Papa Giovanni XXIII, intorno alle 3:30 della notte tra sabato e domenica 26 luglio. Le fiamme hanno distrutto in pochi minuti l'intero locale, ospitato al pianterreno di un edificio storico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio a San Pellegrino Terme, ristorante distrutto dalle fiamme e palazzo evacuato

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San Pellegrino, lincendio al ristorante Royal - 26 luglio 2026

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