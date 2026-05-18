Incendio improvviso in appartamento a Trieste | donna muore tra le fiamme 7 intossicati e palazzo evacuato

Un incendio si è verificato in un appartamento di Trieste causando la morte di una donna trovata carbonizzata all’interno dell’abitazione. Le fiamme hanno completamente avvolto l’appartamento e una colonna di fumo nero ha invaso i locali dello stabile. Nell’incidente sono rimaste intossicate sette persone, che sono state assistite dai soccorsi. Di conseguenza, l’intero condominio è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Il rogo ha avvolto completamente l’appartamento e la donna è stata trovata carbonizzata. Le fiamme hanno generando inoltre una colonna di fumo nero che ha invaso i locali dello stabile intossicando anche alcune persone e costringendo a evacuare l’intero condominio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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