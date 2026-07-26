Incendio a Roma tra Eur e Tor Pagnotta | chiuso e poi riaperto il tratto del GRA tra Pontina e Laurentina

Un incendio ha interessato l'area tra Eur e Tor Pagnotta a Roma nella tarda mattinata di domenica 26 luglio, coinvolgendo vaste zone di sterpaglie e vegetazione secca. Le fiamme hanno causato la chiusura temporanea del tratto del Grande Raccordo Anulare tra Pontina e Laurentina. Dopo alcune ore, la strada è stata riaperta al traffico. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio.

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di domenica 26 luglio a Roma, nell’area compresa tra Eur e Tor Pagnotta, dove le fiamme hanno interessato ampie zone di sterpaglie e vegetazione secca, favorite dalle alte temperature e dalla siccità. Il rogo ha avuto conseguenze anche sulla viabilità: nel corso del pomeriggio è stato infatti necessario chiudere il tratto del Grande Raccordo Anulare compreso tra gli svincoli Laurentina e Pontina, per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. GRA riaperto tra Laurentina e Pontina. La situazione è successivamente migliorata: il tratto del GRA tra Laurentina e Pontina è stato riaperto al traffico dopo la chiusura causata dall’incendio di sterpaglie sulla via Laurentina. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Vasto incendio a sud di Roma, fumo sui binari: fiamme a ridosso delle case

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