Incendio a Rivabella sei ettari in fumo Fasano | Non lo permetteremo più ora stato di calamità

Da quotidianodipuglia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio ha bruciato sei ettari tra Padula Bianca e Rivabella. Le fiamme sono state domate dopo ore di intervento. Il sindaco ha annunciato la richiesta dello stato di calamità naturale e l’avvio di un piano di rimboschimento. Sono previste anche nuove misure di prevenzione per evitare altri incendi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il devastante incendio che ha colpito l'area tra Padula Bianca e Rivabella, il sindaco Flavio Fasano annuncia un piano di interventi che comprende la richiesta dello stato di calamità naturale, il rimboschimento delle aree distrutte e nuove misure di prevenzione per ridurre il rischio di altri roghi. «Gallipoli dimostra una reattività straordinaria di fronte alla devastazione che ha colpito il territorio tra Padula Bianca e Rivabella. Il primo pensiero, colmo di solidarietà, va a chi ha vissuto ore di terrore, in particolare ai residenti delle Dune, ai turisti evacuati e ai titolari dell'Holiday Beach, che ha visto andare in fumo quarantaquattro anni di sacrifici. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

incendio a rivabella sei ettari in fumo fasano non lo permetteremo pi249 ora stato di calamit224
© Quotidianodipuglia.it - Incendio a Rivabella, sei ettari in fumo. Fasano: «Non lo permetteremo più, ora stato di calamità»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incendio domato. Andati in fumo 30 ettari di verdeUn incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di venerdì in località Val di Ranco, nel territorio di Sigillo, sul Monte Cucco.

Incendio a Monreale: bovini morti ed ettari di vegetazione in fumoUn incendio in corso da oltre 24 ore a Monreale, in provincia di Palermo, ha causato la morte di diversi bovini e ha bruciato vaste aree di...

Temi più discussi: Occhi dal cielo contro i roghi: aerei con termocamere e droni per blindare la costa; Gallipoli, la desolazione del giorno dopo: cosa resta del devastante incendio di Rivabella FOTO/VIDEO; Incendio a Rivabella, il sindaco Flavio Fasano: L’origine è presumibilmente dolosa; Gallipoli, fumo e lacrime il giorno dopo l'incendio: Notte fuori casa, ora la conta dei danni.

incendio a rivabella seiIncendio a Rivabella, sei ettari di pineta in fumo. Fasano: Non lo permetteremo più, ora stato di calamitàDopo il devastante incendio che ha colpito l'area tra Padula Bianca e Rivabella, il sindaco Flavio Fasano annuncia un piano di interventi che comprende la richiesta dello stato ... quotidianodipuglia.it

incendio a rivabella seiIncendio a Rivabella, lido e pineta devastati dalle fiamme: probabile origine dolosaIncendio a Rivabella, oltre sei ettari di macchia mediterranea distrutti e un lido devastato: evacuate circa 200 persone. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web