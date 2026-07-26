Un incendio ha bruciato sei ettari tra Padula Bianca e Rivabella. Le fiamme sono state domate dopo ore di intervento. Il sindaco ha annunciato la richiesta dello stato di calamità naturale e l’avvio di un piano di rimboschimento. Sono previste anche nuove misure di prevenzione per evitare altri incendi.

Dopo il devastante incendio che ha colpito l'area tra Padula Bianca e Rivabella, il sindaco Flavio Fasano annuncia un piano di interventi che comprende la richiesta dello stato di calamità naturale, il rimboschimento delle aree distrutte e nuove misure di prevenzione per ridurre il rischio di altri roghi. «Gallipoli dimostra una reattività straordinaria di fronte alla devastazione che ha colpito il territorio tra Padula Bianca e Rivabella. Il primo pensiero, colmo di solidarietà, va a chi ha vissuto ore di terrore, in particolare ai residenti delle Dune, ai turisti evacuati e ai titolari dell'Holiday Beach, che ha visto andare in fumo quarantaquattro anni di sacrifici. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incendio a Rivabella, sei ettari in fumo. Fasano: «Non lo permetteremo più, ora stato di calamità»

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