Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di venerdì in località Val di Ranco, nel territorio di Sigillo, sul Monte Cucco. Le fiamme hanno interessato circa 30 ettari di verde e sono state domate dopo un intervento di Vigili del Fuoco, Afor e mezzi aerei.

GUBBIO – Ancora un incendio sul Monte Cucco. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di venerdì in località Val di Ranco, nel territorio comunale di Sigillo, interessando un’ampia porzione del comprensorio montano e richiedendo un imponente intervento dei Vigili del Fuoco, dell’Afor e dei mezzi aerei. Il bilancio finale parla di circa trenta ettari percorsi dal fuoco, costituiti in prevalenza da prati e pascoli, mentre il bosco è stato interessato solo in parte grazie al rapido intervento delle squadre impegnate nello spegnimento. L’incendio si è sviluppato su due distinti fronti. Il primo, sul versante nord-ovest in direzione di Sigillo, è stato affrontato dalle squadre dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Gaifana e Gubbio, che sono riuscite a riportare progressivamente la situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio domato. Andati in fumo 30 ettari di verde

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Massive brush fire burns 100 acres of land in Ferrisburgh, Vermont

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