Incendio a Monreale | bovini morti ed ettari di vegetazione in fumo
Un incendio in corso da oltre 24 ore a Monreale, in provincia di Palermo, ha causato la morte di diversi bovini e ha bruciato vaste aree di vegetazione. Le fiamme continuano a interessare il territorio, con estesi danni alle aree verdi e agli animali presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tentare di contenere il rogo e limitare ulteriori danni. Non ci sono ancora notizie su eventuali persone coinvolte o evacuazioni.
Non si placa l'incendio divampato a Monreale, in provincia di Palermo. Il rogo, attivo da più di 24 ore, ha già bruciato ettari ed ettari di vegetazione e provocato la morte di numerosi bovini che sono stati travolti dalle fiamme. Una fitta colonna di fumo ha, inoltre, avvolto le case della zona. Alcune di queste sono andate bruciate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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