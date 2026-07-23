Incendio a Monreale | bovini morti ed ettari di vegetazione in fumo

Notizia in breve

Un incendio in corso da oltre 24 ore a Monreale, in provincia di Palermo, ha causato la morte di diversi bovini e ha bruciato vaste aree di vegetazione. Le fiamme continuano a interessare il territorio, con estesi danni alle aree verdi e agli animali presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tentare di contenere il rogo e limitare ulteriori danni. Non ci sono ancora notizie su eventuali persone coinvolte o evacuazioni.