Una serie di incendi interessa le aree tra il Gargano, tra Vieste e Peschici, e il Molise. Il più esteso si è sviluppato a Pile Fraballe, nel comune di Peschici, portando alla chiusura della strada costiera verso Vieste. La guardia costiera ha evacuato via mare alcuni turisti da zone colpite dal fuoco. In una Rsa nelle vicinanze si sono registrate situazioni di paura tra gli ospiti.

Una serie di incendi sta colpendo il Gargano tra Vieste e Peschici, oltre alle zone confinanti del Molise. Il rogo più vasto è quello di località Pile Fraballe, nel comune di Peschici, che ha provocato la chiusura della litoranea per Vieste. Alcuni hotel e lidi sono stati lambiti dal fuoco. Nel Basso Molise una Rsa è stata evacuata in via precauzionale. Incendio sul Gargano tra Vieste e Peschici Turisti evacuati dalla guardia costiera Incendi anche nel Basso Molise e a Gallipoli Incendio sul Gargano tra Vieste e Peschici Due Canadair sono in azione sui cieli di Vieste e Peschici per cercare di domare il rogo. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco con le autobotti, oltre al personale della protezione civile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendi tra il Gargano e il Molise, turisti evacuati via mare dalla guardia costiera e paura in una Rsa

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