Fiamme e fumo si sono sviluppate sulla careggiata dell'A24 nel tratto urbano all’interno del Gra, vicino a viale Palmiro Togliatti. La vegetazione lungo la carreggiata è andata a fuoco, creando una situazione di emergenza per la circolazione automobilistica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre si registrano disagi e rallentamenti al traffico nella zona. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a feriti o altre conseguenze.

Paura nelle perfieria orientale di Roma e risch per la circolazione delle auto. A fuoco la vegetazione che costeggia il tratto urbano dell'autostrada A24 all'interno del Gra, all'altezza di viale Palmiro Togliatti. L'incendio si è sviluppato intorno alle 13 di domenica 26 luglio le fiamme sono alte e il rogo è alimentato dal forte vento mentre il fumo invade la carreggiata. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Incendi, paura sul tratto urbano dell'A24: fiamme e fumo sulla careggiata

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Paura a Portonaccio: fiamme e nube nera vicino allautostrada

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