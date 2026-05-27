Incendio nel porto di Napoli fiamme sul traghetto GNV | nube di fumo sulla città
Le fiamme hanno avvolto il traghetto della GNV attraccato nel porto di Napoli, generando una densa nube di fumo visibile dalla città. Sul luogo sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per domare l’incendio. La nave si trova ancora nel porto, mentre non sono stati segnalati feriti o altre persone coinvolte. La causa dell’incendio non è ancora nota.
Un incendio è scoppiato sulla nave della GNV nel porto di Napoli, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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