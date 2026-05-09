Paura in autostrada auto in fiamme nel tratto tra Spirito Santo e le bretelle

Nel tardo pomeriggio di oggi, un veicolo ha preso fuoco lungo l’autostrada tra lo svincolo Spirito Santo e le bretelle a Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si sono registrati feriti tra i conducenti coinvolti, ma la circolazione ha subito rallentamenti in quel tratto. La polizia sta accertando le cause dell’incendio.

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