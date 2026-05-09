Paura in autostrada auto in fiamme nel tratto tra Spirito Santo e le bretelle

Da reggiotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di oggi, un veicolo ha preso fuoco lungo l’autostrada tra lo svincolo Spirito Santo e le bretelle a Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si sono registrati feriti tra i conducenti coinvolti, ma la circolazione ha subito rallentamenti in quel tratto. La polizia sta accertando le cause dell’incendio.

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Nel tardo pomeriggio un’auto è andata a fuoco nel tratto autostradale compreso tra Spirito Santo e le Bretelle, a Reggio Calabria. Ancora ignote le cause della combustione.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, gli agenti della polizia stradale e i mezzi Anas, che.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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