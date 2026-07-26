Il primo ministro spagnolo ha annunciato che nelle prossime ore si prevede un peggioramento delle condizioni legate agli incendi che stanno interessando il paese. I vigili del fuoco stanno lavorando per contenere le fiamme, mentre decine di migliaia di persone sono state costrette a evacuare le proprie case. Le autorità monitorano la situazione che si presenta particolarmente critica nelle zone colpite. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali cause o danni specifici.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha avvertito domenica che “ci attendono ore difficili”, mentre i vigili del fuoco continuano a combattere incendi devastanti che hanno costretto decine di migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. La Spagna ha mobilitato 2.600 unità tra vigili del fuoco, forze dell’ordine e altro personale di emergenza per fronteggiare due roghi a ovest di Madrid, con il supporto di 19 velivoli ed elicotteri antincendio. “Ci attendono ore difficili”, ha dichiarato Sanchez, visitando il centro di comando avanzato per l’incendio di Avila. “È vero che, stando a quanto ci è stato riferito durante questa riunione di coordinamento per l’emergenza, la notte scorsa è stata molto positiva per quanto riguarda l’evoluzione dell’incendio, il suo contenimento e le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendi in Spagna, Sanchez: "Ci attendono ore diffiicili"

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