I vigili del fuoco stanno combattendo incendi che hanno costretto all’evacuazione decine di migliaia di persone tra Madrid e Avila. Il primo ministro ha definito le ore in corso come “difficili” e ha chiesto alle istituzioni di collaborare per affrontare l’emergenza climatica. Le fiamme sono ancora attive e richiedono interventi continui per contenere i roghi. Nessuna informazione sulle cause degli incendi o sui danni materiali.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato che i vigili del fuoco si troveranno ad affrontare “ore difficili” mentre intervengono sugli incendi che hanno costretto all’ evacuazione decine di migliaia di persone tra Madrid e Avila. “Sebbene le temperature siano effettivamente diminuite, non sappiamo con precisione come si svilupperanno i venti, quale sarà la loro intensità, o se si verificheranno effettivamente temporali secchi a causa di questi incendi”, ha affermato. Circa 70.000 persone sono state evacuate nella Spagna centrale. Nelle prossime ore dall’ Italia dovrebbero arrivare due aerei antincendio Canadair; stessa cosa farà la Grecia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendi in Spagna, Sanchez: "Ore difficili, istituzioni collaborino per un patto contro l'emergenza climatica"

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Spanish PM's Empire COLLAPSING Police Raid Sánchez Party HQ In Major Corruption Case

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