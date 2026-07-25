In Francia, un incendio ha bruciato circa 98.000 ettari di vegetazione, mentre in Spagna, a Girona, sono stati evacuati circa 140.000 persone. A Parigi, l’esercito è stato schierato per supportare le operazioni di emergenza. Il ministro spagnolo ha dichiarato che la priorità è salvare vite umane, mentre le fiamme continuano a devastare vaste aree in entrambi i Paesi.

Resta drammatica la situazione degli incendi in Francia e Spagna. L’ultimo bilancio parla di 98mila ettari andati in fumo nel dipartimento francese della Gironda, un terribile «record storico», come lo ha definito il ministero dell’Interno Laurent Nunez, e di 25mila ettari bruciati in Spagna, nei roghi che imperversano tra la zona a ovest di Madrid e Avila. Estremamente difficile anche la gestione della popolazione delle zone colpite, cone decine di migliaia di evacuati. In Gironda 140mila evacuati. In Gironda, nella tarda serata, gli evacuati erano 140mila, una cifra cresciuta vertiginosamente in poche ore (nella prima serata se ne... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Incendi in Francia e Spagna: in Girona 140mila evacuati, Parigi schiera l’esercito. Sanchez: «La priorità è salvare vite»

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Evacuate 250mila persone per gli incendi fra Francia e SpagnaIl numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux (ANSA) ... ansa.it