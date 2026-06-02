La regina Letizia e la principessa Charlène si sono incontrate a Madrid, mostrando un'armonia evidente nonostante le differenze di personalità. Le due donne hanno partecipato a un evento ufficiale, mentre la famiglia Grimaldi si trovava in visita per celebrare il 150° anniversario di un importante accordo. L'incontro si è svolto in un’atmosfera formale, con entrambe vestite in modo elegante, scambiandosi sorrisi e strette di mano.

Il Re Felipe e la Regina Letizia hanno accompagnato il Principe Alberto e la Principessa Charlène al padiglione Villanueva del Giardino Botanico Reale per vedere le mostre 8° Forum degli artisti di Monaco y Monaco e la Spagna: cinque secoli di storia comune (che comprende una replica dell'abito gitano Lina indossato dalla Principessa Grace alla Feria de Abril sette decenni fa). «Queste mostre», spiega la Casa Reale sul suo sito web, «promosse dall'Ambasciata di Monaco nel nostro Paese, sono state create con l'obiettivo di evidenziare i legami storici, culturali e diplomatici che hanno unito le due nazioni nel corso del tempo, offrendo una prospettiva su un'amicizia che trascende i confini geografici». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La regina Letizia e la principessa Charlène di Monaco perfettamente in sintonia (nonostante le loro personalità molto diverse) al loro atteso incontro a Madrid

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