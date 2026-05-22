Il 22 maggio 2004, il futuro re di Spagna e la giornalista televisiva si sono uniti in matrimonio. La cerimonia si è svolta nel palazzo reale e ha attirato l’attenzione di pubblico e media. Dopo la cerimonia, la coppia si è affacciata sul balcone e ha scambiato un bacio che ha fatto parlare molto. Felipe, all’epoca erede al trono, e Letizia, che aveva una carriera nel giornalismo, hanno scelto di condividere il momento con la folla presente.

Era il 22 maggio 2004 quando Felipe di Spagna, allora erede al trono, si sposò con Letizia Rocasolano Ortiz, all’epoca affermata giornalista televisiva. Un matrimonio che è entrato nella top10 dei royal wedding del secolo. Celebrato in un giorno di pioggia e che fece molto parlare per vari motivi, tra cui anche un bacio. Come accade spesso – diciamo, pure: sempre – a corte, quando si celebrano nozze reali è tradizione che gli sposi, dopo la cerimonia, si affaccino dal balcone del palazzo reale per salutare i sudditi. In quell’occasione, incentivati dalle urla della folla in festa, i novelli marito e moglie si scambiano un bacio. Se lo scambiarono Carlo e Diana, William e Kate, Meghan ed Harry. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 22 maggio 2004 Letizia e Felipe di Spagna si sposavano. Il loro bacio sul balcone fece molto parlare

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