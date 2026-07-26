Un’ondata di incendi boschivi in Spagna e Francia ha costretto oltre 230.000 persone ad evacuare le proprie case e ha causato due vittime. Le fiamme si sono estese rapidamente, coinvolgendo vaste aree di vegetazione e mettendo sotto pressione i servizi di emergenza. In Francia, si registra un record storico di incendi ad Ávila. Le autorità stanno intervenendo con squadre di soccorso e mezzi antincendio per contenere la situazione.

Un’ondata devastante di incendi boschivi sta flagellando l’Europa sud-occidentale, mettendo a durissima prova le squadre di soccorso tra Francia e Spagna. Le temperature estreme e la forte siccità hanno alimentato molteplici roghi di vaste proporzioni, costringendo le autorità locali a disporre evacuazioni di massa per tutelare la popolazione civile. In totale risultano oltre 200mila sfollati e due vittime. Incendi in Spagna e Francia: cosa sta succedendo Come riporta ANSA, la situazione appare particolarmente critica nel dipartimento francese della Gironda e in diverse comunità autonome spagnole, dove il fuoco sta divorando intere foreste.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendi in Spagna e Francia causano oltre 230mila sfollati e due morti: il record storico di Avila

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Incendi, bruciano Spagna e Francia

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Oltre 250.000 evacuati mentre gli incendi infuriano in Francia e Spagna reddit

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