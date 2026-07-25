Incendi in Francia e Spagna oltre 220mila evacuati

Da vaticannews.va 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Numerosi incendi si sono sviluppati in Francia e Spagna, portando all’evacuazione di oltre 220.000 persone. Le fiamme hanno interessato vaste aree della penisola iberica e del sud-ovest francese, causando evacuazioni di massa e danneggiamenti ambientali. Le autorità stanno intervenendo con squadre di vigili del fuoco e mezzi antincendio, mentre le condizioni climatiche favoriscono la diffusione del fuoco.

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Stefano Leszczynski - Città del Vaticano La penisola iberica e il sud-ovest della Francia continuano a fare i conti con una delle più gravi emergenze ambientali degli ultimi anni. Oltre 220 mila persone sono state evacuate a causa degli incendi boschivi che stanno devastando vaste aree della regione di Madrid e della Gironda, nei pressi di Bordeaux, mentre le autorità restano in allerta per il vento, destinato a complicare ulteriormente le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno trasformato il paesaggio in entrambi i Paesi, mettendo a rischio centri abitati, attività agricole e importanti aree naturalistiche. La situazione resta estremamente delicata nonostante il temporaneo calo delle temperature. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Emergenza incendi in Francia e Spagna. Oltre 220mila evacuati

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