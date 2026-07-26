Un incendio di vaste proporzioni si sta propagando lungo la costa di Campomarino Lido, al confine tra Molise e Puglia, alimentato dal caldo e dal vento di libeccio. Le fiamme hanno portato all’evacuazione di campeggi, di uno stabilimento balneare e di una residenza sanitaria assistenziale. Sono state chiuse alcune strade e la linea ferroviaria nelle vicinanze. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o sui danni materiali.

Caldo e vento di libeccio spingono le fiamme dal Gargano al Molise. Un vasto incendio sta devastando la costa di Campomarino Lido, al confine con la Puglia, costringendo all’evacuazione campeggi, stabilimenti balneari e una Rsa. Ventuno anziani della struttura di cura Villa San Gerardo sono stati trasferiti in una chiesa e nei locali parrocchiali, mentre decine di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Chiuse la statale 16 e la linea ferroviaria adriatica tra Bari e Pescara, con rallentamenti anche sull’A14 a causa del fumo. Le fiamme hanno divorato la vegetazione propagandosi rapidamente verso le aree turistiche e alcune zone abitate. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Incendi in Molise: evacuati campeggi e una Rsa, chiuse strade e ferrovia

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