Le fiamme stanno avanzando nel sud dell’isola, con un fronte di fuoco a San Gregorio, frazione di Sinnai, che ha portato all’evacuazione delle suore di una struttura religiosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tentare di contenere gli incendi, che hanno coinvolto anche aree boschive. L’incendio ha reso necessario l’evacuazione di alcuni anziani di una Rsa, mentre le fiamme continuano a espandersi nel territorio.

Cagliari, 25 luglio 2026 – La Sardegna è in fiamme, il fronte degli incendi sta avanzando. Il più grave è il fronte di fuoco nei boschi di San Gregorio – frazione del comune di Sinnai, a 30 km da Cagliari – che ha reso necessaria l 'evacuazione delle suore del complesso religioso ‘Casa Mons. Angioni’ e degli anziani di una casa di riposo. Roghi anche a Portoscuso, nella zona sud dell’isola, le fiamme stanno avanzando anche in località ‘ Is Stracoxiu’ nel Comune di Pula, dove i vigili del fuoco stanno operando con squadre di terra e con l'elicotter o. Sono una decina le persone messe in sicurezza finora. La Protezione civile regionale ha comunicato una nuova allerta di codice arancione per rischio incendi (pericolosità alta) nel territorio di Cagliari per la giornata di domani, domenica 26 luglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incendi in Sardegna, le fiamme avanzano nel sud: “Qui è un inferno”. Evacuati anche gli anziani di una Rsa

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INCENDI nel SULCIS, in SARDEGNA: le fiamme a pochi metri dalle abitazioni e dalla strada

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