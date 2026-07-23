In Francia, oltre 12.000 persone sono state evacuate a causa di un incendio che si sta propagando nel dipartimento della Gironda, a nord del Bassin d'Arcachon. Le fiamme si stanno espandendo grazie al vento, mettendo in pericolo case e campeggi nella zona. Le autorità stanno intervenendo per contenere l’incendio e gestire le evacuazioni. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o sui danni materiali.

Parigi, 23 luglio 2026 - Avanza l’incendio a nord del Bassin d'Arcachon, nel dipartimento della Gironda in Francia. Il vento sta trascinando le fiamme e minaccia case e campeggi. Oltre 12.000 persone tra residenti e turisti sono stati evacuati. In fumo già 2.4000 ettari di terreno in una delle zone più belle e turistiche di Francia sulla dorsale atlantica. A firefighter tries to extinguishing fires burning trees near Le Porge, southwestern France on July 23, 2026. A highly virulent wildfire has swept through more than 2,000 hectares since July 22, 2026 near the Arcachon Basin (Gironde), where nearly 12,000 residents and tourists have been evacuated in total from this area of the Landes de Gascogne forest, already devastated by flames in 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incendi in Francia, evacuati campeggi e case nella Gironda. In fuga dalle fiamme oltre 12.000 persone

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France Wildfires Force 1,500 Tourists To Flee Campsites As Holiday Turns Into Nightmare | APT

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