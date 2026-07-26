Il consiglio comunale di Bordeaux sta valutando l’evacuazione totale della città a causa di un incendio che si è acceso nelle ultime ore. La situazione è considerata grave e si stanno monitorando anche altri focolai in Francia e in Spagna. Un nuovo fronte di fuoco si è sviluppato vicino a Valencia, mentre gli incendi nel Paese transalpino stanno causando preoccupazioni crescenti. Le autorità stanno valutando le misure più adeguate per garantire la sicurezza dei cittadini.

Roma, 26 luglio 2026 - La situazione incendi è così grave in Francia che il consiglio comunale di Bordeaux sta valutando l'evacuazione totale della città. La notizia è stata riportata da Sky News e il Guardian: circa 55.000 persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione dai villaggi intorno alla città francese. Il comune di Bordeaux ha circa 270,000 abitanti, 1,4 milioni includendo tutta l'area metropolitana. Cattive notizie anche dalla Spagna dove si è scatenato un nuovo fronte di fuoco vicino alla città di Valencia che ha costretto ad evacuare 15mila persone. Le autorità segnalano la difficoltà nel riportare sotto controllo i roghi. "L'incendio supera la nostra capacità di spegnimento; il suo perimetro è di circa 21 chilometri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incendi in Francia e Spagna, si valuta l’evacuazione totale di Bordeaux. Nuovo fronte di fuoco vicino a Valencia

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Incendio nel sud-est della Francia: i vigili del fuoco lottano contro le fiamme

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