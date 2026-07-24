A sud-ovest di Bordeaux, nella città di Lège Cap-Ferret, si è sviluppato un vasto incendio che ha raggiunto le vicinanze di alcune abitazioni. A causa del rogo, circa 20.000 persone sono state evacuate lungo la costa atlantica. Due vigili del fuoco sono morti durante le operazioni di spegnimento.

In Francia, lungo la costa atlantica, sono state evacuate circa 20mila persone. A sud-ovest di Bordeaux, nella città di Lège Cap-Ferret, si è sviluppato un vastissimo incendio, arrivato anche a poca distanza dalle abitazioni. Di circa 700 vigili del fuoco impegnanti nelle operazioni di spegnimento, due sono morti nella zona di Arcachon. Francia, incendi ad Arcachon vicino a Bordeaux Oltre 20 mila persone evacuate e due morti Evacuati campeggi e aree residenziali "Condizioni meteorologiche sfavorevoli" Francia, incendi ad Arcachon vicino a Bordeaux Situazione critica in Francia a causa di un vasto incendio divampato lungo la costa atlantica, nel dipartimento francese di Gironda. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendi ad Arcachon vicino a Bordeaux, 2 vigili del fuoco morti e oltre 20 mila persone evacuate

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France on Fire Now! Wildfires Destroy 105,000+ Acres, Force Mass Evacuation in Biscarrosse

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Il violentissimo incendio che divampa vicino al bacino di Arcachon, nella regione francese della Gironda, ha divorato circa 2.000 ettari e ha portato all'evacuazione completa di circa 20 mila persone #ANSA x.com

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