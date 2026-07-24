Roma, 24 lug. (askanews) - L'Europa sudoccidentale continua a essere preda di grandi incendi boschivi che in queste ore stanno devastando diverse zone della Francia e della Spagna, dove le fiamme sono ormai alle porte di Madrid. Gli incendi a ovest della capitale spagnola secondo le autorità si stanno unendo in un unico fronte e minacciano nuovi comuni. Il governo ha dichiarato l'emergenza nazionale e oggi ha inviato alla popolazione due messaggi Es-Alert per ordinare l'evacuazione di tre località. La Spagna ha anche chiesto l'aiuto dell'Unione europea e almeno quattro aerei, mentre il vento complica le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il fuoco devasta la Francia e in Spagna è alle porte di Madrid

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