Francia incendi a Cap-Ferret | evacuati diversi villaggi
Venerdì si sono verificati intensi incendi nei pressi del bacino di Arcachon, nella regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Gli incendi hanno interessato circa 8.700 ettari di territorio e hanno portato all’evacuazione di diversi villaggi e decine di migliaia di residenti. Le fiamme sono ancora attive e le operazioni di spegnimento sono in corso. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni strutturali.
Venerdì sono divampati violenti incendi nei pressi del bacino di Arcachon, nella Gironda, nel sud-ovest della Francia, che hanno già devastato 8.700 ettari di territorio e costretto all’evacuazione decine di migliaia di persone. La prefettura ha ordinato l’evacuazione di diversi villaggi. Bat, maxi frode fiscale: 65 denunciati e sequestri per 20 milioni. Le immagini dell'operazione New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Maxi incendio nel sud della Francia: vigili del fuoco in azione
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