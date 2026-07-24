Francia incendi a Cap-Ferret | evacuati diversi villaggi

Notizia in breve

Venerdì si sono verificati intensi incendi nei pressi del bacino di Arcachon, nella regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Gli incendi hanno interessato circa 8.700 ettari di territorio e hanno portato all’evacuazione di diversi villaggi e decine di migliaia di residenti. Le fiamme sono ancora attive e le operazioni di spegnimento sono in corso. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni strutturali.