A Roma, tre incendi sono scoppiati nel giro di pochi minuti, coinvolgendo anche il grande raccordo anulare. L’incendio più esteso ha interessato l’area di ingresso alla strada, con le fiamme che hanno lambito la carreggiata. A causa delle fiamme, alcune auto si sono bloccate e altre sono state costrette a fare inversione di marcia per evitare le fiamme. Nessuna informazione sulle cause o sui danni alle persone è stata comunicata.

Nuova serie di incendi a Roma: sono tre i roghi scoppiati nella capitale a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. L’incendio più vasto si è sviluppato alle porte del grande raccordo anulare con le fiamme che hanno lambito la strada e hanno obbligato gli automobilisti a cercare soluzioni alternative per proseguire il loro viaggio. Incendio a Roma, cos’è successo Nubi nere e grigie, fiamme alte e macchine costrette a fare retromarcia e a intraprendere un tratto di strada anche contromano per sfuggire al rogo e al traffico. È questo lo scenario che si sono trovati ad affrontare diversi automobilisti nel primo pomeriggio di domenica 26 luglio quando la capitale è stata interessata da tre incendi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Incendi a Roma, fiamme sul grande raccordo anulare con auto bloccate e in contromano: 3 roghi in pochi minuti

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