Scontro tra 4 vetture sul Grande Raccordo Anulare | auto in fiamme morto il 27enne Riccardo Giorgini

Questa notte, sul Grande Raccordo Anulare al km 54,100, all'altezza dell'uscita Pontina, si è verificato un incidente tra quattro automobili. Durante lo scontro, una vettura si è incendiata e una persona di 27 anni ha perso la vita. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di spegnimento. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui