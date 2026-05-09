Scontro tra 4 vetture sul Grande Raccordo Anulare | auto in fiamme morto il 27enne Riccardo Giorgini

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte, sul Grande Raccordo Anulare al km 54,100, all'altezza dell'uscita Pontina, si è verificato un incidente tra quattro automobili. Durante lo scontro, una vettura si è incendiata e una persona di 27 anni ha perso la vita. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di spegnimento. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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Questa notte quattro auto si sono scontrate sul Grande Raccordo Anulare al km 54,100, all'altezza dell'uscita Pontina: un'auto si è incendiata, una persona è morta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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