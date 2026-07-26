’Incantesimi musicali’ a Casola

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Continua alla Abbazia di Casola Valsenio la rassegna musicale organizzata da Capire la Musica-APS in collaborazione con l’ Orchestra dei Giovani Europei e la Cooperativa Emilia Romagna Concerti. Oggi ’ Incantesimi Musicali, Arie e duetti dell’800 tra il Sacro e il Profano’. "Si tratta di una interessante stagione musicale – dice il giovanissimo Martino Colombo, vicepresidente dell’orchestra (nella foto), nata dopo il Covid per aiutare la crescita culturale nei piccoli centri dell’Appennino ed ora giunta alla sesta edizione". "Questa attività – continua – valorizza la cornice dell’Abbazia di Valsenio offrendo al pubblico un appuntamento che unisce musica, storia e suggestione in uno dei luoghi più affascinanti della Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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