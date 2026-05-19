Casola Valsenio un’esperienza sensoriale tra natura poesia e sapori sorprendenti

Da ravennatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio alle 12.30, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio ospiterà l'evento “Erbe in Fiore: Pranzo in Giardino”. Si tratta di una degustazione organizzata da Katia Fava, che si svolgerà all’interno di un ambiente ricco di colori e odori tipici della stagione primaverile. L’evento mira a offrire un’esperienza sensoriale completa, coinvolgendo i partecipanti tra piante, sapori e atmosfere naturali. Il pranzo si svolgerà nel contesto del giardino, con un menù pensato per valorizzare i prodotti della zona.

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Domenica 24 maggio, alle ore 12.30, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio apre le sue porte a un evento capace di coinvolgere tutti i sensi: “Erbe in Fiore: Pranzo in Giardino”, un pranzo degustazione, realizzato da Katia Fava, immerso nei colori e nei profumi della primavera, dove la natura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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