Alle 18.30 nell’abbazia di Casola Valsenio si terrà un concerto dell’Ensemble Junior, con brani di Bach, Mozart e Haydn. L’evento è organizzato dall’associazione Capire la Musica in collaborazione con l’Orchestra dei Giovani Europei e Emilia-Romagna Concerti. Si tratta di uno dei principali appuntamenti estivi in programma nella località.

Alle 18.30, nell’ abbazia di Casola Valsenio, avrà luogo uno dei concerti più importanti che l’associazione Capire la Musica- insieme all’Orchestra dei giovani Europei e a Emilia-Romagna Concerti, organizza durante l’estate a Casola. Si esibirà infatti l’ Ensemble Junior della Scuola Italiana d’Archi, la prestigiosa Istituzione che organizza corsi di perfezionamento per stumenti ad arco in tutta Italia e, nel mese di luglio, presso la Fondazione Masini di Forlì. Promotore e guida musicale di questa iniziativa di livello mondiale è il violinista Stefano Pagliani, per anni storico primo violino nell’ Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e oggi anche appassionato docente e divulgatore della musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ensemble Junior a Casola Valsenio. Archi per Bach, Mozart e Haydn

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