inaugurato il nuovo parco urbano della cittadella a pisa

Notizia in breve

Il 25 luglio, l’amministrazione comunale di Pisa ha inaugurato il nuovo Parco Urbano della Cittadella. L’evento è stato accompagnato da una festa aperta a tutta la città, con diverse iniziative e attività che sono iniziate nel pomeriggio e sono proseguite durante la serata. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, senza ulteriori dettagli su interventi o partecipanti.