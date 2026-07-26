Inaugurato il nuovo Parco Urbano della Cittadella a Pisa
Il 25 luglio, l’amministrazione comunale di Pisa ha inaugurato il nuovo Parco Urbano della Cittadella. L’evento è stato accompagnato da una festa aperta a tutta la città, con diverse iniziative e attività che sono iniziate nel pomeriggio e sono proseguite durante la serata. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, senza ulteriori dettagli su interventi o partecipanti.
PISA – L’amministrazione comunale di Pisa ha inaugurato ieri (25 luglio) il nuovo Parco Urbano della Cittadella con una grande festa aperta a tutta la città, con iniziative e attività iniziate nel pomeriggio e proseguite nel corso della serata. La cerimonia inaugurale dell’area, a cui hanno partecipato il sindaco di Pisa Michele Conti e il dirigente all’attuazione dei progetti Pnrr, Fabio Daole, insieme agli assessori della giunta, consiglieri comunali, autorità, associazioni e tantissimi cittadini, ha dato il via alle attività organizzate per festeggiare l’evento: visite guidate, animazione per bambini nell’area parco giochi, spettacolo di... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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