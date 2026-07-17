Villa Guerrinoni rinasce | inaugurato il nuovo parco della biblioteca civica
È stato aperto ieri sera il nuovo parco di Villa Guerrinoni a Seriate. L’intervento di riqualificazione ha interessato un’area che ora è a disposizione della biblioteca civica “Giacinto Gambirasio”. L’intervento ha previsto il rinnovo dello spazio verde, che ora si presenta completamente ristrutturato. La riapertura ha coinvolto il pubblico e le autorità locali, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione.
Seriate. È stato inaugurato ieri sera il nuovo parco di Villa Guerrinoni, il grande intervento di riqualificazione che restituisce alla città uno spazio completamente rinnovato a servizio della biblioteca civica “Giacinto Gambirasio”. Il nuovo parco nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un luogo aperto, accogliente e accessibile, pensato per la lettura, l’incontro, lo studio e lo svolgimento di iniziative culturali all’aperto. L’intervento ha interessato l’area esterna della biblioteca, trasformandola in un giardino pubblico con nuovi alberi e arbusti, percorsi pedonali, una pergola, una fontana, spazi di sosta, un piccolo anfiteatro per eventi e un’illuminazione completamente rinnovata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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