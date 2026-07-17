Villa Guerrinoni rinasce | inaugurato il nuovo parco della biblioteca civica

Notizia in breve

È stato aperto ieri sera il nuovo parco di Villa Guerrinoni a Seriate. L’intervento di riqualificazione ha interessato un’area che ora è a disposizione della biblioteca civica “Giacinto Gambirasio”. L’intervento ha previsto il rinnovo dello spazio verde, che ora si presenta completamente ristrutturato. La riapertura ha coinvolto il pubblico e le autorità locali, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione.