Un polmone verde in più in città | inaugurato a Novara il nuovo parco della Battaglia con aree giochi e fitness

Martedì 5 maggio è stato aperto al pubblico il nuovo parco della Battaglia a Novara, una grande area verde di oltre 33.000 metri quadrati nel quartiere Bicocca. La struttura include zone dedicate ai giochi per bambini e spazi attrezzati per attività di fitness, offrendo un punto di ritrovo e svago per residenti e famiglie della zona. L'inaugurazione ha coinvolto rappresentanti del Comune e cittadini, che hanno partecipato alle prime visite all’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È stato inaugurato martedì 5 maggio, a Novara, il nuovo parco della Battaglia, una vasta area verde di oltre 33mila metri quadrati situata nel quartiere Bicocca. L'intervento, realizzato dall'impresa torinese Oikia, completa il recupero dell'area dell'ex fornace Giustina, un percorso iniziato nel.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Un nuovo polmone verde in città: inaugurato a Novara il parco della Battaglia con aree giochi e fitnessÈ stato inaugurato martedì 5 maggio, a Novara, il nuovo parco della Battaglia, una vasta area verde di oltre 33. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Novara inaugura il nuovo Parco della Battaglia: nasce un grande polmone verde in città; Un polmone verde in più in città: inaugurato a Novara il nuovo parco della Battaglia con aree giochi e fitness; Novara, inaugurato il nuovo parco sull'area dell'ex fornace Giustina; Novara, la Bicocca riabbraccia l’ex Fornace: inaugurato il Parco Giustina. Da area degradata a polmone verde: Novara riabbraccia il parco della BattagliaDa area abbandonata a nuovo spazio a disposizione della comunità: è stato inaugurato ieri, 4 maggio, il nuovo parco della Battaglia alla Bicocca in fondo a corso XXIII Marzo, adiacente all’area commer ... lavocedinovara.com Un polmone verde in più in città: inaugurato a Novara il nuovo parco della Battaglia con aree giochi e fitnessÈ stato inaugurato martedì 5 maggio, a Novara, il nuovo parco della Battaglia, una vasta area verde di oltre 33mila metri quadrati situata nel quartiere Bicocca. L'intervento, realizzato dall'impresa ... novaratoday.it Su La Stampa Novara e Corriere di Novara si parla dell’iniziativa che ci vedrà protagonisti domani mattina. Non mancate! Sarete i benvenuti anche senza aver dato adesione in anticipo. A presto, buona giornata #SantAgabio #prendiamocicura #Quartiere - facebook.com facebook