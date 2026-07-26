Una donna ha trovato un cane intrappolato in una scarpata tra le rocce di una spiaggia isolata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto l’animale e lo hanno consegnato alle cure di un veterinario. La zona è poco accessibile e il recupero è stato complicato, ma il cane è stato salvato. Nessuna altra persona coinvolta né feriti segnalati.

Ecco, in queste pagine voglio raccontarvi una Sardegna nascosta attraverso una mappatura geografica ed emotiva dei suoi silenzi, che sono tanti e diversi. Silenzi minacciosi, sporcati solo dal grido secco delle aquile. Silenzi luminosi, dove al crepuscolo s’addormenta ogni fruscio. Silenzi intimi e malinconici, teatrali ed eterei, bisbigli bassi di rovi. Gorropu Gorropu è una gola che spacca in due il Supramonte di Urzulei, Ogliastra settentrionale. Ci si arriva dal passo Ghenna Silana sulla SS125, la leggendaria Orientale Sarda. Il primo segmento della gola è parecchio accidentato, una grandinata di massi bianco sporco occupa ogni granello calpestabile e, per avanzare, occorre scavalcarli uno a uno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In viaggio nei silenzio della Sardegna: borghi, luoghi, spiagge, esperienze uniche

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