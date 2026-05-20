In sei Comuni tra Bergamo, Brescia e Cremona, si svolge un percorso dedicato ai giovani per scoprire la storia locale. L’iniziativa prevede eventi e una mappa interattiva che collega i borghi della pianura, offrendo un’occasione di approfondimento culturale e storico. L’obiettivo è avvicinare i più giovani alle radici del territorio attraverso attività e strumenti digitali. La proposta coinvolge le comunità con un calendario di appuntamenti e iniziative pensate per valorizzare il patrimonio storico della zona.

Articolo. Sei Comuni tra Bergamo, Brescia e Cremona saranno uniti da eventi e da una mappa interattiva con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio del territorio La storia è legata sempre da un sottile filo che sa unire territori diversi fra loro. Si può così passare dalle sponde dell’Adda e attraversare il fiume Oglio e incontrare un destino comune che ci consenta di conoscere la nostra storia senza doversi chinare sui libri. A volte basta passeggiare lungo il territorio che ci circonda per scoprire episodi sorprendenti che ci consentano di sentirci ancor più annodati all’area dove siamo nati e per farlo ci si può anche divertire attraverso eventi e iniziative. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Le chiavi del tempo», un viaggio nei borghi della pianura per far conoscere la storia ai più giovani

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