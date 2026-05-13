Borghi dei Tesori Fest | i luoghi aperti e le esperienze in programma a Gangi Geraci Siculo e Montelepre

Da palermotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato e domenica si svolge il secondo dei tre fine settimana del Borghi dei Tesori Fest, un evento promosso dalla Fondazione Le Vie dei Tesori e dall’associazione Borghi dei Tesori. L’iniziativa coinvolge vari piccoli Comuni dell’isola, tra cui Gangi, Geraci Siculo e Montelepre, offrendo aperture di luoghi e esperienze dedicate ai visitatori. La manifestazione si svolge in diverse località, con attività e visite guidate programmate nei borghi interessati.

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Sabato e domenica il secondo e penultimo dei tre weekend del Borghi dei Tesori Fest, il progetto della Fondazione Le Vie dei Tesori e dell’associazione Borghi dei Tesori, che aggrega piccoli Comuni di tutta l’Isola. Un circuito turistico animato dai giovani delle comunità che conducono i.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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