In migliaia al Pilastro a chiedere giustizia per Fakir | video

A una settimana dalla morte di un uomo durante un fermo di polizia in via Italo Svevo, migliaia di persone si sono riunite al Pilastro per una marcia che chiede verità e giustizia. La manifestazione ha coinvolto molti cittadini e include anche la diffusione di un video relativo all'episodio. La protesta è nata per chiedere chiarimenti sulle circostanze del decesso. La polizia ha mantenuto il proprio ruolo senza intervenire direttamente nella manifestazione.

A una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia in via Italo Svevo, migliaia di persone si sono radunate al Pilastro per una marcia che chiede verità e giustizia . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Bologna, in piazza per la verità su Fakir: poi tensione e scontri

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