in india vincono gli scarafaggi

Dopo 50 giorni di proteste che hanno paralizzato le principali città dell’India, il ministro dell’istruzione ha annunciato le dimissioni. La decisione arriva a seguito delle manifestazioni che hanno coinvolto migliaia di persone, con blocchi e sit-in nelle strade. Le proteste sono iniziate contro una riforma scolastica contestata e sono durate oltre un mese.

Dopo 50 giorni di proteste che hanno bloccato le principali città dell’India, il ministro dell’istruzione Dharmendra Pradhan ha ceduto, annunciando le proprie dimissioni. Il responsabile dell’istruzione di Nuova Delhi era diventato il principale obiettivo dei giovani e giovanissimi della cosiddetta Gen Z, che sono scesi in piazza anche nel subcontinente indiano dopo essere diventati protagonisti in mezzo mondo dal Madagascar al Kenya, dal Nepal fino al Perù.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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