India vittoria per gli scarafaggi e protesta sospesa | si è dimesso il ministro dell’Istruzione di Narendra Modi

Notizia in breve

Il ministro dell’Istruzione ha annunciato le sue dimissioni, dopo le proteste degli studenti contro i “scarafaggi” nelle mense scolastiche. Le proteste si erano intensificate negli ultimi giorni e avevano portato a tensioni tra studenti e autorità. La decisione di lasciare il incarico è stata comunicata ufficialmente e ha portato alla sospensione delle manifestazioni. La questione delle condizioni igieniche nelle mense scolastiche aveva attirato l’attenzione pubblica e politica.