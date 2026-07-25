India vittoria per gli scarafaggi e protesta sospesa | si è dimesso il ministro dell’Istruzione di Narendra Modi

Da ilfattoquotidiano.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell’Istruzione ha annunciato le sue dimissioni, dopo le proteste degli studenti contro i “scarafaggi” nelle mense scolastiche. Le proteste si erano intensificate negli ultimi giorni e avevano portato a tensioni tra studenti e autorità. La decisione di lasciare il incarico è stata comunicata ufficialmente e ha portato alla sospensione delle manifestazioni. La questione delle condizioni igieniche nelle mense scolastiche aveva attirato l’attenzione pubblica e politica.

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Le dimissioni del ministro dell’Istruzione Dharmendra Pradhan segnano la prima importante concessione del governo del primo ministro Narendra Modi alla protesta del Cockroach Janta Party, il “Partito popolare degli scarafaggi”, il movimento giovanile nato sui social e diventato nel giro di poche settimane una delle più visibili manifestazioni di dissenso pubblico contro l’esecutivo indiano degli ultimi anni. Dopo 37 giorni di mobilitazione, il movimento ha annunciato il ritiro della protesta, dichiarando di farlo “in buona fede” sulla base degli impegni assunti dal governo sulle richieste avanzate per riformare il sistema educativo. L’annuncio è arrivato al termine di settimane di manifestazioni, sit-in e scioperi della fame organizzati a Nuova Delhi e in numerose altre città del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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