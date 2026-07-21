India la polizia non ferma gli Scarafaggi | la protesta va avanti

Nuova Delhi, 21 lug. (askanews) - Il movimento degli "Scarafaggi" promette di non arrendersi e portare avanti la protesta fino alle dimissioni del ministro dell'Istruzione indiano Dharmendra Pradhan. Gli studenti sono tornati in strada a Nuova Delhi dopo che la polizia ha cercato di reprimere la manifestazione arrivata davanti al Parlamento con bastoni e gas lacrimogeni: almeno in 180 sono rimasti feriti. Migliaia di manifestanti si sono radunati nel cuore della capitale indiana per chiedere, oltre alle dimissioni del ministro, di essere ascoltati dal premier Modi, invocando una più ampia riforma dell'istruzione e degli esami per l'accesso all'università, dopo i ripetuti scandali e le fughe di notizie nelle recenti sessioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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