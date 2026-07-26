Dal bilancio regionale sono previsti fondi per il Sud Milano, destinati a finanziare una nuova pista ciclopedonale che collegherà diverse frazioni tra loro. La spesa totale è stimata in 250mila euro, di cui 100mila provenienti dalla regione. La pista interesserà le aree di San Giuliano, Cascina Carlotta, Cascina Molinetto, Cascina Santa Brera e Rocca Brivio. Inoltre, sono in programma analisi sulla roggia locale.

Dal bilancio di Regione Lombardia, in arrivo risorse per il Sud Milano. E così a San Giuliano, Cascina Carlotta, Cascina Molinetto, Cascina Santa Brera e Rocca Brivio saranno collegate tra loro da una nuova pista ciclopedonale: Regione sosterrà l’intervento con 100mila euro, su una spesa complessiva di 250mila. "I 100mila euro regionali – osserva Chiara Valcepina, congliera di FdI che ha presentato l’emendamento sulla ciclabile - aiuteranno San Giuliano Milanese a costruire un itinerario che restituisce centralità alle sue cascine e al patrimonio ambientale che le circonda. Questo progetto permette di leggere il territorio in modo unitario: il Parco dei Giganti, le cascine storiche, le aree agricole e Rocca Brivio diventano parti di un unico percorso, accessibile a piedi e in bicicletta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In arrivo i fondi regionali. Via alla nuova ciclabile e alle analisi sulla roggia

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