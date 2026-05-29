Lampedusa e Linosa tra i nove Comuni virtuosi siciliani | in arrivo fondi regionali

Lampedusa e Linosa sono tra i nove Comuni siciliani che riceveranno un finanziamento regionale di 800 mila euro. La cifra è destinata a sostenere progetti e iniziative nei rispettivi territori. La decisione è stata comunicata dalla Regione, che ha assegnato i fondi ai Comuni considerati virtuosi. La ripartizione dei fondi mira a favorire interventi nelle aree di competenza dei Comuni coinvolti.

Lampedusa e Linosa tra i nove enti siciliani che riceveranno un finanziamento regionale da 800 mila euro. Le risorse sono destinate alle amministrazioni locali aderenti all'Associazione nazionale dei comuni virtuosi, la rete che riunisce le realtà italiane impegnate in pratiche di amministrazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiumicino tra i Comuni beneficiari dei fondi regionali per le spiagge libereIl Comune di Fiumicino è stato incluso tra i beneficiari dei fondi regionali destinati al miglioramento delle spiagge libere in vista della stagione...

Metagaz, la petroliera russa tra Lampedusa e Linosa. Riunione di emergenza a Palazzo ChigiOggi a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione di emergenza presieduta dalla presidente del Consiglio.

Temi più discussi: Lampedusa attende Papa Leone XIV. Cappello: Solidarietà parola chiave per superare l’indifferenza; Estate 2026: anche Napoli vola a Lampedusa e l’isola scommette sul turismo per tutto l’anno; Lampedusa tra arte e musica: il 23 e 24 maggio la nuova edizione di Un mare di diritti; Migranti sorpresi e bloccati nel centro di Lampedusa, erano sbarcati a Cala Croce.

Meteo Lampedusa E Linosa OggiA Lampedusa e Linosa oggi sarà una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 28°C, la minima di 20°C a ... ilmeteo.it

Meteo Lampedusa E Linosa - Previsioni a lungo termineMeteo Lampedusa e Linosa - Previsioni a lungo termine, previsioni del tempo per Lampedusa e Linosa, temperature, precipitazioni, venti, irraggiamento solare, inquinamento dell'aria. ? Controlla ora la ... ilmeteo.it