La Regione ha deciso di destinare fondi alle scuole con più classi in aree dell’Appennino considerate fragili e distanti, con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio anche in questi territori. La misura prevede l’assegnazione di risorse specifiche per sostenere le pluriclassi, che rappresentano un punto di riferimento per le comunità locali. Questa decisione si inserisce in un intervento più ampio volto a migliorare le condizioni delle scuole nelle zone più periferiche della regione.

Sostegno della Regione alle pluriclassi per tutelare il diritto allo studio nei territori più fragili e distanti. La Giunta regionale ha approvato nell’ultima seduta una delibera che finanza con 385mila euro nuovi progetti educativi destinati a 44 pluriclassi attive nell’anno scolastico 202526 presentate dai Comuni e da un’Unione. Si tratta di percorsi che ampliano il tempo scuola e ne arricchiscono i contenuti e vanno dall’educazione ambientale e civica fino alle attività artistiche, musicali e teatrali, senza dimenticare lo sport, lo sviluppo delle competenze digitali ed espressive e la promozione della cittadinanza attiva. "La scuola è uno dei pilastri che tiene insieme le comunità – affermano gli assessori regionali Isabella Conti, Scuola, e Davide Baruffi, Montagna –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondi regionali alle pluriclassi dell’Appennino

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