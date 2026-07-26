In 20mila alla marcia No Tav Scontri e ferrovia bloccata

Da ilmanifesto.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa 20.000 persone hanno partecipato a una marcia No Tav partendo da Venaus e dirigendosi verso i cantieri della ferrovia. Durante il corteo si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La ferrovia è stata bloccata lungo il percorso, con alcune vie interdette al traffico. La marcia si è conclusa senza ulteriori incidenti segnalati.

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«In marcia oltre 20 mila No Tav partiti da Venaus per raggiungere i cantieri della devastazione» dichiara il Movimento No Tav alla fine della marcia popolare che ha attraversato la. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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