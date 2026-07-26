in 20mila alla marcia no tav scontri e ferrovia bloccata

Notizia in breve

Circa 20.000 persone hanno partecipato a una marcia No Tav partendo da Venaus e dirigendosi verso i cantieri della ferrovia. Durante il corteo si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La ferrovia è stata bloccata lungo il percorso, con alcune vie interdette al traffico. La marcia si è conclusa senza ulteriori incidenti segnalati.