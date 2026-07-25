Durante la marcia No Tav in Valle di Susa, si sono verificati scontri tra manifestanti e carabinieri. Oltre 20.000 persone hanno partecipato al corteo, secondo fonti ufficiali. Alcuni attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine, che erano presenti a tutela del cantiere di San Didero. Nel corso delle proteste, due camionette dei carabinieri sono state incendiate. Un altro gruppo di manifestanti si è diretto verso il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte.

Scontri tra manifestanti e carabinieri durante le marcia No Tav in corso in Valle di Susa, nel Torinese. Alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro i militari schierati a protezione del cantiere del San Didero, mentre un altro gruppo ha raggiunto il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Qui, due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme. Al momento non si è a conoscenza di eventuali feriti. Gli antagonisti sono tutti vestiti di nero e indossano caschi e maschere antigas. I militari respingono gli attacchi anche dall’interno del cantiere con lacrimogeni e idranti. La marcia verso i “cantieri della devastazione”, come era stata denominata dagli organizzatori, era partita nel primo pomeriggio da Venaus. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri alla marcia No Tav in Val di Susa: due camionette dei carabinieri in fiamme. “Oltre 20mila manifestanti al corteo”

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