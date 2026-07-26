Una lettera aperta firmata da centinaia di professionisti nel settore della salute mentale critica le nuove norme sull’imputabilità dei minori. La missiva è stata scritta da un neuropsichiatra infantile e psicoanalista, membro della principale associazione di psicoanalisi in Italia. La lettera invita a prestare attenzione alle implicazioni di queste norme, sottolineando la necessità di considerare le condizioni psicologiche di chi commette reati minorili.

La lettera aperta è stata redatta da Ugo Sabatello, neuropsichiatra infantile, psicoanalista Spi-Ipa (Società psicoanalitica italiana, principale associazione di psicoanalisi in Italia e membro ufficiale italiano dell'International psychoanalytical association fondata da Freud), già ricercatore di Sapienza e psichiatra forense. Ma ad aderire sono tantissimi, colleghi neuropsichiatri (circa 130), pediatri (una decina), psichiatri (sempre una decina), psicologi e psicoterapeuti (una trentina). E ancora medici, assistenti sociali, logopedisti (più di 40). E l'attacco è durissimo anche sui social dopoché il consiglio dei ministri ha approvato la norma sull'imputabilità dei minori fra i 14 e i 18 anni. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Imputabilità dei minori, contro le nuove norme lettera aperta di centinaia di psichiatri, pediatri, assistenti: «Prestare attenzione a chi commette i reati»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Minori, dal governo nuove norme sull’imputabilità. Meloni: «Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne»Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull’imputabilità dei minori, confermando che anche i minorenni...

Il Governo vuole cambiare le regole sulla imputabilità dei minori. Meloni: “Chi sbaglia paga”Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull’imputabilità dei minorenni tra 14 e 18 anni.

Temi più discussi: Disegno di legge sull’imputabilità dei minori, videomessaggio del Presidente Meloni; Il CdM approva norma sull'imputabilità dei minori. Meloni: Chi sbaglia deve rispondere; Imputabilità minori tra 14 e 18 anni, cosa prevede il ddl del governo; Imputabilità dei minori: no all'adultizzazione della giustizia minorile.

L'UNICEF Italia chiede prudenza sull'imputabilità dei minori e difende una giustizia dal volto educativo, non solo punitivo. #Attualita #Politica x.com

Minori (14-18 anni) non imputabili, nel 2024 su circa 11.800 giudizi nei tribunali dei minori ci sono stati appena 64 minori ritenuti non imputabili, lo 0,5% reddit

Imputabilità dei minori tra i 14 e 18 anni, cos’è e cosa prevede la proposta del governoLeggi su Sky TG24 l'articolo Imputabilità dei minori tra i 14 e 18 anni, cos’è e cosa prevede la proposta del governo ... tg24.sky.it

Minori e reati, tra i 14 e i 18 anni scatta la presunzione di responsabilità: che cosa vuol direLa premier: Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Resta ferma l'età dell'imputabilità, ma cambia la presunzione di capacità di intendere e di volere: tutto quel ... avvenire.it