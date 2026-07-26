Imputabilità dei minori contro le nuove norme lettera aperta di centinaia di psichiatri pediatri assistenti | Prestare attenzione a chi commette i reati

Da roma.corriere.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una lettera aperta firmata da centinaia di professionisti nel settore della salute mentale critica le nuove norme sull’imputabilità dei minori. La missiva è stata scritta da un neuropsichiatra infantile e psicoanalista, membro della principale associazione di psicoanalisi in Italia. La lettera invita a prestare attenzione alle implicazioni di queste norme, sottolineando la necessità di considerare le condizioni psicologiche di chi commette reati minorili.

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La lettera aperta è stata redatta da Ugo Sabatello, neuropsichiatra infantile, psicoanalista Spi-Ipa (Società psicoanalitica italiana, principale associazione di psicoanalisi in Italia e membro ufficiale italiano dell'International psychoanalytical association fondata da Freud), già ricercatore di Sapienza e psichiatra forense. Ma ad aderire sono tantissimi, colleghi neuropsichiatri (circa 130), pediatri (una decina), psichiatri (sempre una decina), psicologi e psicoterapeuti (una trentina). E ancora medici, assistenti sociali, logopedisti (più di 40). E l'attacco è durissimo anche sui social dopoché il consiglio dei ministri ha approvato la norma sull'imputabilità dei minori fra i 14 e i 18 anni. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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