Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull’imputabilità dei minorenni tra 14 e 18 anni. La proposta, presentata dalla presidente del Consiglio e dal ministro della Giustizia, prevede nuove regole per i giovani che commettono reati. La ministra ha affermato che “chi sbaglia paga”. La legge sarà ora sottoposta alle procedure legislative.

Il Governo prepara una nuova stretta contro i minorenni che commettono reati. Nella serata di giovedì 23 luglio il Consiglio dei Ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge che mira a modificare le regole sulla imputabilità dei ragazzi tra i 14 e 18 anni. Se la proposta sarà approvata dal Parlamento, sarà più complicato evitare il processo per gli adolescenti che delinquono. In particolare, il provvedimento punta a cambiare l’articolo 98 del Codice penale, invertendo l’onere della prova sulla capacità di intendere e di volere del minorenne. Oggi il Codice presume che chi abbia tra i 14 e 18 anni sia incapace di comprendere la portata delle proprie azioni e che quindi non possa subire un processo penale: spetta agli inquirenti dimostrare il contrario. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Governo vuole cambiare le regole sulla imputabilità dei minori. Meloni: “Chi sbaglia paga”

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