Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull’imputabilità dei minori. Il testo non interviene sull’età, che resta fissata a 14 anni, né sulle pene, ma sul principio di responsabilità: oggi l’imputabilità di un minore tra i 14 e i 18 anni va dimostrata, perché si presume una sua incapacità di intendere e di volere; con la modifica si partirà dal presupposto che il minore è capace di intendere e di voler per poi dimostrare, eventualmente, il contrario. «Prima si presumeva l’incapacità, oggi si presume la responsabilità», ha spiegato la premier Giorgia Meloni in un video postato sui social, nel quale illustra la norma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Minori, dal governo nuove norme sull’imputabilità. Meloni: «Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne»

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Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sullimputabilità dei minori

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